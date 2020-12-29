لمواجهة كورونا.. محافظ دمياط تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية .. تخصيص أرقام ساخنة لاستقبال الحالات بمستشفيات العزل

- محافظ دمياط تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

- ا لمرور باستمرار على المطاعم والمقاهي والكافيتريات

- تحصيل غرامة فورية ٥٠ جنيها من الأفراد فى حال عدم ارتداء الكمامة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة للمجلس التنفيذى، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد ياسر فاروق مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





وأصدرت محافظ دمياط حزمة من التوجيهات المُتعلقة بإدارة أزمة كورونا والتى جاء من أبرزها إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، واتخاذ إجراءات الغلق حيال اي منشأة تقوم بتنظيم اى احتفالية بمدن دمياط وراس البر بشكل خاص وبالمحافظة بشكل عام ، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء واى تجمعات، بالإضافة إلى التشديد على الفنادق فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الإحترازية.





كما وجهت الدكتورة منال عوض بالمرور المستمر على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية و الإحترازية و كذا نسبة إشغال ٥٠٪ ، واتخاذ قرار الغلق لمدة أسبوع وغرامة فورية ٤ آلاف جنيه على المخالفين ،وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الاغلاق.





ونوهت المحافظ إلى أنه سيتم تحصيل غرامة فورية ٥٠ جنيه من الأفراد فى حال عدم ارتداء الكمامة وذلك بدءًا من الأحد القادم ، وفى حال الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.