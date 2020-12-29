ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

لمواجهة كورونا.. محافظ دمياط تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية .. تخصيص أرقام ساخنة لاستقبال الحالات بمستشفيات العزل

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:18 ص
فيروس كورونا - صورة
فيروس كورونا - صورة تعبيرية
Advertisements
زينب الزغبي
- محافظ دمياط تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
- المرور باستمرار على المطاعم والمقاهي والكافيتريات
تحصيل غرامة فورية ٥٠ جنيها من الأفراد فى حال عدم ارتداء الكمامة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة للمجلس التنفيذى، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد ياسر فاروق مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأصدرت محافظ دمياط حزمة من التوجيهات المُتعلقة بإدارة أزمة كورونا والتى جاء من أبرزها إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، واتخاذ إجراءات الغلق حيال اي منشأة تقوم بتنظيم اى احتفالية بمدن دمياط وراس البر بشكل خاص وبالمحافظة بشكل عام ، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء واى تجمعات، بالإضافة إلى التشديد على الفنادق فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الإحترازية.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بالمرور المستمر على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية و الإحترازية و كذا نسبة إشغال ٥٠٪ ، واتخاذ قرار الغلق لمدة أسبوع وغرامة فورية ٤ آلاف جنيه على المخالفين ،وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الاغلاق.

ونوهت المحافظ إلى أنه سيتم تحصيل غرامة فورية ٥٠ جنيه من الأفراد فى حال عدم ارتداء الكمامة وذلك بدءًا من الأحد القادم ، وفى حال الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.


اقرأ أيضا:

كما صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بانها اصدرت تعليماتها، اليوم، الى مدير مديرية الصحة بدمياط بتفعيل المتابعة على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية فى عملها.

كما طالبت بعمل بيان يضم أسماء المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد لنشرها على الصفحات الرسمية والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وشددت على ضرورة التواصل لبحث الحالات التى يتم استقبالها عبر رقم غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة "٢٢٦٤١٢١" وطوارئ مديرية الصحة "٢٢٦٤٧٠٣"، كما وجهت بالمرور على الصيدليات للتأكد من توافر الأدوية المدرجة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد وبيعها بالأسعار المقررة.

وعلى جانب آخر، أكدت المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بالعمل وفقًا للخطة والقرارات التى وضعتها الوزارة لسير العملية التعليمية وامتحانات نصف العام فى ظل هذه الظروف الاستثنائية.


وطالبت محافظ دمياط ،المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا خاصة وان الموجة الثانية للفيروس بدأت بالفعل ويجب الالتزام بالكمامة الطبية والتباعد والبعد عن الازدحام والتجمعات التى من شانها تؤدى الى انتشار الفيروس بين المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الوزراء: إلغاء احتفالات رأس السنة وغلق أي منشأة مخالفة

تجاوب رواد السوشيال ميديا مع قرارات مجلس الوزراء

تفعيل غرف الأزمات .. رئيس الوزراء يشدد على الالتزام بتنفيذ قرارات لجنة أزمة كورونا

لمواجهة كورونا.. محافـظ المنوفية يشدد على إلغاء احتفالات رأس السنة

تعرف على أبرز قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط

ننشر أرقام غرف طوارئ كورونا واستقبال الحالات بمستشفيات العزل في دمياط

ترشيحاتنا

إصابة دامية لـ حسام عاشور وعطوة فى مباراة الاهلي والاتحاد السكندري

سامي قمصان يكشف سر هيمنة الأهلي وطريقة موسيماني في التعامل مع لاعبي الفريق

نقل طاهر محمد طاهر إلى المستشفى

طفح جلدي وعسر هضم.. أعراض جديدة تشير إلى إصابتك بفيروس كورونا | تفاصيل

كنز رخيص من الفيتامينات العلاجية .. ماذا يحدث بالجسم عند تناول الفجل يوميا ؟

يقولها كثيرون .. علي جمعة يحذر من 5 كلمات تحبط الأعمال الصالحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم