ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاده.. معلومات عن قصة حب أشرف زكي وروجينا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يحتفل اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعيد ميلاده، وفى السطور التالية نرصد أبرز معلومات عن قصة الحب التي جمعته بزوجته الفنانة روجينا.

1 - تعرفا على بعضهما أثناء عمله كمعيد في معهد الفنون المسرحية، وسريعًا ما نشبت قصة الحب بينهما، ليتزوجا وتسفر تلك الزيجة المستمرة لما يزيد عن 20 عاما عن إنجاب ابنتين.

2- على الرغم من أن زواجهما يعد واحدا من أنجح الزيجات في الوسط الفني، إلا أنهما انفصلا منذ عدة سنوات عن بعضهما لفترة لم تتجاوز الـ"6 شهور "، ولكن حبهما انتصر فى النهاية.

3- أكدت روجينا فى أحد اللقاءات، أن أشرف زكى هو من يمنح السعادة إلى أفراد الأسرة، ولكنه يجبرها على تشجيع فريق الزمالك.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم