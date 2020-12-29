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فن

بهذه الطريقة.. دنيا سمير غانم تهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:04 ص
رنا اشرف
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة من خلال خاصية "استوري" عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصورة، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رفقة زوجته، الفنانة روجينا، وهما يحتفلان بعيد ميلاده.

وهنأت "دنيا"، اشرف زكي، بعيد ميلاده، وعلقت عليها: "كل سنة وحضرتك طيب وبخير".


وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎ 

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم.

المسلسل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".
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