الشبورة تحاصر الأسفلت.. إغلاق 5 طرق رئيسية بسبب انعدام الرؤية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "إننا نحذر خلال هذه الفترة من الشبورة المائية ، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية، على مناطق مختلفة من الجمهورية مثل السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وعلى مدن القناة".





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وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق 5 طرق على رأسها طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة.





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كما أعلنت الادارة عن إغلاق طريق السويس الصحراوي من الكيلو 61 وحتى الكيلو 109 بالاتجاهين، ومحور 26 يوليو، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، والطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط.









وقالت مصادر إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.





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كانت وزارة الداخلية وجهت إلى المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.









في السياق ذاته، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.





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وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:





١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.

٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

٨- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.

١٠-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.