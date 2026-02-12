مصر في المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة السلة للناشئات تحت 17 عاما

أُقيمت منذ قليل في مدينة برنو التشيكية، مراسم قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة للناشئات تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها التشيك خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة والتي ستشهد مشاركة كل من منتخبات إيطاليا وكندا ونيوزيلندا.

ويشارك منتخب مصر للناشئات في البطولة، بعدما تُوِّج بطلًا لبطولة الأفروباسكت تحت 16 عامًا في سبتمبر الماضي، حيث تواجد منتخبنا ضمن منتخبات المستوى الرابع في تصنيف القرعة.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا من مختلف أنحاء العالم حيث يشارك منتخب التشيك كمستضيف للبطولة بالإضافة إلى منتخبين من أفريقيا وهما مصر وكوت ديفوار، بالإضافة إلى 4 منتخبات من قارة أمريكا وهم كندا وكولومبيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية و4 منتخبات من آسيا وهي أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا و5 منتخبات من أوروبا وهم ألمانيا ولاتفيا وصربيا وسلوفينيا واسبانيا.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، أستراليا، لاتفيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثانية : ألمانيا، المكسيك، الصين، إسبانيا.

المجموعة الثالثة: اليابان، التشيك، سلوفينيا، كولومبيا.

المجموعة الرابعة : مصر، إيطاليا، المكسيك، نيوزيلندا.