استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
مصر في المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة السلة للناشئات تحت 17 عاما

ناشئات منتخب مصر لكرة السلة
عبدالله هشام

أُقيمت منذ قليل في مدينة برنو التشيكية، مراسم قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة للناشئات تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها التشيك خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة والتي ستشهد مشاركة كل من منتخبات إيطاليا وكندا ونيوزيلندا.

ويشارك منتخب مصر للناشئات في البطولة، بعدما تُوِّج بطلًا لبطولة الأفروباسكت تحت 16 عامًا في سبتمبر الماضي، حيث تواجد منتخبنا ضمن منتخبات المستوى الرابع في تصنيف القرعة.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا من مختلف أنحاء العالم حيث يشارك منتخب التشيك كمستضيف للبطولة بالإضافة إلى منتخبين من أفريقيا وهما مصر وكوت ديفوار، بالإضافة إلى 4 منتخبات من قارة أمريكا وهم كندا وكولومبيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية و4 منتخبات من آسيا وهي أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا و5 منتخبات من أوروبا وهم ألمانيا ولاتفيا وصربيا وسلوفينيا واسبانيا.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، أستراليا، لاتفيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثانية : ألمانيا، المكسيك، الصين، إسبانيا.

المجموعة الثالثة: اليابان، التشيك، سلوفينيا، كولومبيا.

المجموعة الرابعة : مصر، إيطاليا، المكسيك، نيوزيلندا.

اتحاد السلة منتخب مصر بطولة كأس العالم لكرة السلة بطولة كأس العالم للسلة منتخب مصر للسلة

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

حازم حمدان المجني عليه

ملاحقة هارب واستمرار حبس 8 بتهمة إنهاء حياة صاحب معرض سيارات في فيصل

مخدر اغتصاب الفتيات

السجن 5 سنوات لتاجر الماجيك مشروم ومخدر اغت..صاب الفتيات بالشروق وسنة لحيازة سلاح ناري

ضياء السيد

7 مارس.. أولى جلسات محاكمة متهم بسب وقذف ضياء السيد

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

