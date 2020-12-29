ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كانت سنة صعبة.. شام الذهبي في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت شام الذهبي مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت شام الذهبي في الصورة بفستان أبيض قصير، وشعرها المنسدل على كتفيها، وعلقت قائلة: "لقد كانت سنة صعبة، لكنني دائمًا أحب أن أحمل حملي بابتسامة..".

وكان قد تم فسخ خطوبة شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري من الطبيب معتز نصير، بعد أشهر قليلة من إعلانها لهذه الخطوبة في منشور على خاصية الاستوري على انستغرام حين وجهت له رسالة حب وكتبت: "أحبك .. ستكون رفيقي في الفلانتين للأبد"، ليرد هو بمنشور خاص ويعلن عن هذا الحب والارتباط ويقول فيه: "في أكتوبر لقيت نصفي الحلو" وقد ألحق المنشور بصورة تجمعه بشام.

يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام، قد انفصلت هي الأخرى عن زوجها المخرج طارق العريان.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.

وأوضحت أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.

وقالت أصالة: "الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن تتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بين الأشجار.. شام الذهبي ابنة أصالة تستمتع بجمال الطبيعة.. شاهد

بإطلالة أنيقة.. شام الذهبي تتألق في أحدث ظهور لها في نيويورك

الحرية ممتعة.. ابنة أصالة تشارك صورا مع أشهر تمثال في نيويورك

ابنة أصالة تتألق في نيويورك.. ووالدتها تعلق: "أنا فخورة فيكي"

بـ الفرو الناعم.. ابنة أصالة تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

بإطلالات مختلفة ومميزة .. شام الذهبى تشعل إنستجرام

ترشيحاتنا

الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية وفتح المنافذ الحدودية

تحور الفيروس.. الصحة العالمية تتوقع ظهور أنواع جديدة من كورونا في 2021

الخال مش والد.. قرار جديد بشأن عامل تعدى جنسيا على نجلة شقيقته في الشرقية

شوبير: مصطفى محمد غاضب.. وموسيماني هيغير شكل الكرة في مصر

لاعب كبير في نادٍ شهير من بين أطفال الشوارع.. التضامن تكشف حكايته.. فيديو

تلف الأعضاء.. خبراء : تأثيرات مخيفة لـ كورونا داخل جسم الإنسان بعد التعافي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتفاع معدل وفيات كورونا فى مصر .. خبير يكشف التفاصيل

مواصفات هيونداي أيونيك 5 Hyundai ioniq الكهربائية الجديدة.. صور

سكتة قلبية وحروق خطيرة.. انفجار موبايل يتسبب في نقل صاحبه للمستشفى في حالة حرجة