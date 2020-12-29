الزفزاف رئيسا لاتحاد الجاليات المصرية في أوروبا

نصب اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا الدكتور محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجالية المصرية فى اليونان، رئيسا جديدا للاتحاد، خلفا د براهيم يونس رئيس اتحاد الجالية المصرية فى إيطاليا.





حضر مراسم التنصيب عبر زوم أعضاء من مجلس النواب المصرى ورئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج وأمينه العام و تولى تنفيذ مراسم نقل الرئاسة الأمين العام لاتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا محمود فضل.





ويعد اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا من أقدم تجمع للجاليات المصرية فى أوروبا والتقى أعضاء جمعيته العمومية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن عن ترشحه لأول مرة للرئاسة المصرية وڜاركوا فى حملاته الانتخابية وحملة تحيا مصر وحملة علڜان تبنيها.



