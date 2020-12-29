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مرأة

ماذا يحدث للبشرة عند التوقف عن تناول القهوة نهائيا؟

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:06 م
ماذا يحدث للبشرة
ماذا يحدث للبشرة عند التوقف عن تناول القهوة نهائيا؟
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اسماء محمد
ينصح العديد من الأطباء بالحد من كمية القهوة والكافيين بصفة عامة التي يتم تناولها خلال اليوم للحفاظ على الصحة ولكن ماذا يحدث للبشرة عند الامتناع عن تناول القهوة تماما؟.

نقدم لكم أهم التاثيرات التي تحدث للبشرة عند التوقف عن تناول القهوة والكفايين تماما وفقا لما أورده موقع "برايت سايد ".

1. قد تحدث المزيد من المشاكل
تتمتع القهوة بخصائص مضادة للأكسدة وخصائص قوية مضادة للالتهابات تفيد بشرتك أظهرت دراسة أن شرب القهوة بانتظام قد يساعد في تقليل الالتهاب الذي يمكن أن يسبب حب الشباب في الوجه، قد يقلل أيضًا من فرط تصبغ الجلد المرتبط بالالتهاب.

2. سيكون من الصعب محاربة السيلوليت.
تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة أيضًا على تقليل مظهر "قشر البرتقال" يتسبب الكافيين في تمدد الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد مما يحسن تدفق الدم بشكل عام وهذا بدوره قد يقلل من ظهور السيلوليت.

3. قد تواجه المزيد من التصبغ.
قد يساعد فنجان من القهوة يوميًا في حماية بشرتك من الشيخوخة الضوئية. تساعد العديد من العناصر النزرة في القهوة ، مثل أحماض الكلوروجينيك ، على  تقليل ظهور البقع المصطبغة.

4. قد يكون من الصعب مكافحة الوردية.
الوردية هي حالة جلدية شائعة جدًا تصيب أكثر من 14 مليون شخص في الولايات المتحدة. قد تبدو مثل نتوءات صغيرة تشبه حب الشباب وهي في الواقع أوعية دموية صغيرة تحت سطح الجلد أظهرت الأبحاث أن شرب عدة أكواب من القهوة يوميًا قد يمنع الوردية حتى شرب كوب أو كوبين فقط يوميًا قد يساعد في حماية بشرتك من العد الوردي.

5. سيكون من الصعب التخلص من الهالات السوداء.
يؤثر الكافيين على الأوعية الدموية التي تساهم في ظهور الهالات السوداء ، مما يجعلها أقل وضوحًا.

6. قد تشيخ بشرتك بسرعة أكبر.
في حين أنه من الصحيح أن شرب الكثير من القهوة قد يؤدي إلى جفاف بشرتك ، إلا أنه يمكن أن يحميها أيضًا من أضرار أشعة الشمس. استطلعت مجموعة من الباحثين أكثر من 100  امرأة ، ووجدوا أن شاربي القهوة لديهم فرص أقل بكثير للإصابة بالبقع الشمسية.

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