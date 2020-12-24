نشرة المرأة.. ملعقة من هذا الخليط تساعد فى علاج السعال.. وخبر سيئ لعشاق القهوة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال هذا التقرير...



خبر سيئ لعشاق القهوة.. اكتشف أضرار الإكثار منها



يعشق الكثير من الأشخاص تناول القهوة بكثرة والبعض يعتقد أنها مفيدة، ولكن ثبت علميا أن هناك أضرارا غير سارة لعشاق القهوة نتيجة الإكثار من تناولها.



وحذر موقع mediacl news today، من الإكثار من تناول القهوة وكشف عن أضرارها.





تصبح عُرضة للجراثيم .. عناصر تقومين بتخزينها بطريقة خاطئة

8 عناصر قد تخطئين فى طريقة تخزينها في حمامك فنحن نقضي حوالي 30 دقيقة في الحمام كل يوم، ولكن لمجرد أننا نستخدم الكثير من عناصر العناية الشخصية فهناك الكثير من الأشياء يمكن أن يؤثر بعضها على صحتنا ومظهرنا إذا تم الاحتفاظ بها في بيئة رطبة وساخنة.

انخفاض الأكسجين وسوء استخدام العقاقير.. اكتشف أسباب النوبة القلبية



يتعرض الكثير من الأشخاص للأزمة القلبية، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها، سوء استخدام العقاقير.

وكشف موقع mediacl news today، عن أسباب خفية النوبة القلبية تتمثل فيما يلي.







حيل سريعه لرفع مناعتك فى الشتاء تعرفى عليها



أطعمة عديدة تساعد على رفع مناعتك لمحاربة الفيروسات والعدوى و الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك فإذا كنت تبحث عن طرق للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات أخرى ، فيجب أن تكون خطوتك الأولى هي زيارة متجر البقالة و خطط لوجباتك لتشمل هذه العناصر







