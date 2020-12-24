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مرأة

ملعقة من هذا الخليط تحتوي على فيتامين سي وتعالج السعال عند الأطفال

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
معلقة من هذا الخليط
معلقة من هذا الخليط تحتوي على فيتامين سي وتعالج السعال عند ا
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أسماء عبد الحفيظ


  يتعرض الكثير من الأطفال فى الوقت الحالي بجانب تغيرات الجو إلى نزلات البرد والسعال، فإذا كان أطفالك من ضمن هؤلاء عليك بتناول ملعقة من هذا الخليط تساعد فى علاج السعال سريعا. 

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير أن العسل يساعد فى علاج السعال لدى الأطفال.

وأكد الموقع أن للعسل خصائص مضادة للميكروبات ، مما قد يسمح له بمكافحة بعض البكتيريا والفيروسات.

وجدت إحدى الدراسات أن العسل كان فعالًا في تخفيف السعال كأحد أعراض نزلات البرد لدى الأطفال فوق سن سنة واحدة. يجب ألا يتناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد العسل بسبب خطر الإصابة بتسمم الرضع.

يمكن للناس محاولة تقليب بعض العسل في الماء الساخن لتسكين التهاب الحلق أو السعال. توفر إضافة الليمون نكهة إضافية وفيتامين سي.

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