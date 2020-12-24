تصبح عُرضة للجراثيم .. عناصر تقومين بتخزينها بطريقة خاطئة

فنحن نقضي حوالي 30 دقيقة في الحمام كل يوم، ولكن لمجرد أننا نستخدم الكثير من عناصر العناية الشخصية فهناك الكثير من الأشياء يمكن أن يؤثر بعضها على صحتنا ومظهرنا إذا تم الاحتفاظ بها في بيئة رطبة وساخنة.

أفضل طريقة لتخزين الصابون الخاص بك هو وضعه على صحن صابون به فتحات تسمح له بالجفاف خارج





2. فرش المكياج

بمجرد الانتهاء من غسل فرشك، من الأفضل تخزينها في مكان جاف، مع وضع جانب الفرشاة لأعلى في كوب. الدافئة والهواء الرطبة في الحمام يشجع العفن والبكتيريا إلى انتشار عليها، ومثل فرشاة أسنانك، ستلتقط الجراثيم التي ستضعها لاحقًا على بشرتك.





3. العطور

للحفاظ على عطرك المفضل طازجًا لفترة أطول، ابحث عن خزانة أو خزانة خارج الحمام لتخزينهافيمكن أن يؤدي تخزين روائحك في الحمام إلى تدمير تركيبتها





4. المناشف