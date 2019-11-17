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مرأة

للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:50 م
ديكورات الحمام
ديكورات الحمام
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رشا عوني
تهتم كل عروس بتفاصيل منزلها الجديد، وبشكل خاص الديكورات التي تمنح شكل المنزل أجواء خاصة، ولكن عادة ما يغفل الجميع العناية بتفاصيل الحمام والديكورات التي يمكن الاستعانة بها لتغيير شكله للأفضل.

يمكنك بلمسات سهلة وبسيطة تغيير شكل الحمام، بداية من اختيار ألوان السيراميك الخاص بالأرضية والجدران، وحتى ستارة نافذة الحمام، وهذا يتوقف على ذوق واختيار كل عروس.

صممي 3 أرفف خشبية على الحائط وضعي عليها مستحضراتك الخاصة أو الشاور والشامبو، أو يمكنك تنسيقها بشكل مختلف مثل دائرة خشبية على الحائط وبداخلها أرفف.

يمكنك استخدام العلب المصنوعة بأعمال يدوية، ووضعها على الرخام لاستخدامها في وضع المناشف الصغيرة الخاصة بالأيدي والوجه.

للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
للعرائس.. 10 أفكار لتغيير شكل ديكور الحمام
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