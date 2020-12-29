اكتشاف أثري ضخم .. تعرف على توقعات خبيرة الأبراج عن مصر في 2021

كشفت سابي خبيرة الأبراج ، عن توقعاتها للأحداث في مصر خلال العام الجديد 2021.





وقالت "سابي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، إن العام الجديد سيتم فية اكتشاف أثري ضخم في مصر، وغير عادي.





وتابعت أن برج الحوت صاحب الحظ الأكبر في العام المقبل، مضيفة أن برج القوس سيحصل على أموال من ميراث أو حق له وسيحدث له سفر ويذهب للأفضل في العمل.





وقالت خبيرة الأبراج، أن رجل الحوت المتزوج سيجمع بزوجة ثانية على آخر العام، لافتة إلى أن "فيروس كورونا فرصة وربنا بيفوقنا والناس كلها تفوق لحاجات كانت بتعمل أشياء غلط".





وأكملت سابي، "هيحصل حظر تاني في مصر، وفي وفيات كثيرة، لأن الناس مش بتتعلم وبعد فترة هيظهر علاج جديد لكورونا موجود حاليا لكن غير معلن عنه".