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محافظات

لجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في حضانات رأس غارب

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:33 م
لجان لمتابعة تطبيف
لجان لمتابعة تطبيف الإجراءات الاحترازية
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إبراهيم جادالله

كلف اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، إدارة العلاقات العامة والمجالس ومسئول حقوق الإنسان بالوحدة المحلية للمدينة، للمرور ومتابعة حضانات الأطفال .


يأتى ذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقال «رأفت» إنه تنفيذا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، قامت اللجان المشكلة من مجلس المدينة بالمرو على حضانات الأطفال (حضانة زهرة المستقبل – حضانة كيان اكاديمى – حضانة A.B.C- حضانه دريم- حضانة عباد الرحمن ) .


مؤكدا على قيام الحضانات بتوفير جميع الاجراءات الاحترازية من جهاز كشف الحرارة وتعليق ملصقات توعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا وتوعية الاطفال بأهميتها وكذا توفير المطهرات والكحول والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الأطفال وتوفير الثلاجات والبوتاجاز بكل حضانة، مشيدا بالتزام جميع الحضانات باتباع كافة الاجراءات الاحترازيه للحفاظ على حياة أطفالنا.


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