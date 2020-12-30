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توك شو

حقيقة طلاق مصطفى وكريستينا بعد تصدرهما التريند.. فيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:36 ص
مصطفي وكريستينا
مصطفي وكريستينا
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إبراهيم القادري
استضافت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، الثنائى مصطفى شعبان وزوجته كريستينا، اللذين تصدرا الثنائي محركات البحث بسبب عدة مقاطع ترصد لحظات انفصالهما، بعدما قالت كريستينا إنها تلقت رسالة من مجهول تفيد بخيانة الأخير زوجها لها خلال تواجدها بالعزل الصحي.

وأكد مصطفي علي تفاصيل الصورة والأزمة، وحقيقة طلاقهما، وقال إن زوجته  تلقت صورة منذ عامين له مع إحدى الفتيات ومن هنا بدأت المشكلة والغيرة وطلبها للطلاق، مشيرًا إلي أنه تحدث إليها وأوضح لها تفاصيل الصورة قبل تراجعها وتصالحهما مؤخرًا.

وفي ذلك الصدد أوضحت كريستينا عشقها الكبير لمصر مؤكدة حبها لأكل "الرنجة"، مشيرة إلى أنها تفهمت حقيقة الصورة التي تلقتها لزوجها مع إحدي الفتيات وقررت العودة والتصالح.


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