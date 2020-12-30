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فن

هلال أرناؤوط ينعي المخرج حاتم علي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:10 ص
المنتج هلال ارناؤوط
المنتج هلال ارناؤوط
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أحمد إبراهيم
نعى المنتج هلال ارناؤوط، المخرج السوري الكبير حاتم علي، بعدما وافته المنية أمس الثلاثاء، والذي قدم معه العديد من الأعمال منها "قلم حمرة" من تأليف "يم مشهدي"، وبطولة كل من سلافة معمار وعابد الفهد وكاريس بشار ومنى واصف ودانا مارديني واوركيديا من تأليف عدنان العودة وبطولة كل من جمال سليمان وباسل خياط وعابد فهد وسلوم حداد وسامر المصري وقيس الشيخ نجيب وسلافة معمار وايميه صباح ويارا صبري. 

وأكد المنتج هلال ارناؤوط أنه  فقد صديقا عزيزا وانسانا رائعا وليس مجرد مخرج قدما معا مجموعة من الاعمال الكبيرة، مؤكدا أن وفاته خسارة كبيرة للدراما العربية كلها.

فيما تمنت المخرجة والممثلة نور ارناؤوط  للفقيد الرحمة ولأسرته خالص العزاء متمنية الصبر والسلوان لهم مشيرة أنها قد تعلمت منه كثيرا على الصعيدين الإنساني والفني. 

وكشفت تقارير إخبارية عربية عن تفاصيل جنازة المخرج الراحل حاتم علي، إذ ينتظر أن يتم تشييع جثمانه غدا الخميس، 31 ديسمبر، وذلك حتى يتسنى لهم الانتهاء من إجراءات الدفن

كان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. 

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.
هلال أرناؤوط ينعي المخرج حاتم علي
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