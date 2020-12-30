هلال أرناؤوط ينعي المخرج حاتم علي

نعى المنتج هلال ارناؤوط، المخرج السوري الكبير حاتم علي، بعدما وافته المنية أمس الثلاثاء، والذي قدم معه العديد من الأعمال منها "قلم حمرة" من تأليف "يم مشهدي"، وبطولة كل من سلافة معمار وعابد الفهد وكاريس بشار ومنى واصف ودانا مارديني واوركيديا من تأليف عدنان العودة وبطولة كل من جمال سليمان وباسل خياط وعابد فهد وسلوم حداد وسامر المصري وقيس الشيخ نجيب وسلافة معمار وايميه صباح ويارا صبري.





وأكد المنتج هلال ارناؤوط أنه فقد صديقا عزيزا وانسانا رائعا وليس مجرد مخرج قدما معا مجموعة من الاعمال الكبيرة، مؤكدا أن وفاته خسارة كبيرة للدراما العربية كلها.





فيما تمنت المخرجة والممثلة نور ارناؤوط للفقيد الرحمة ولأسرته خالص العزاء متمنية الصبر والسلوان لهم مشيرة أنها قد تعلمت منه كثيرا على الصعيدين الإنساني والفني.