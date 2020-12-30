ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت: السجن 7 سنوات لسيدة أعمال ووافد بتهمة غسيل الأموال

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:21 ص
الكويت: السجن 7 سنوات
الكويت: السجن 7 سنوات لسيدة أعمال ووافد بتهمة غسيل الأموال
Advertisements
قسم الخارجي
قضت محكمة الجنايات في الكويت بالسجن 7 سنوات بحق سيدة أعمال، ووافد لا يزال هاربا، في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال المتعلقة بالنصب العقاري.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن الحكم صدر بحبس سيدة أعمال تعيش خارج البلاد، ووافد لا يزال مختفيا عن الأنظار، لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ مع تغريمهما 29 مليون دينار، و 361 الف دولار، و 642 الف يورو، و168 ألف جنيه إسترليني، وإلزامهما بالتضامن بتعويض 28 شخصا من الضحايا المنصوب عليهم مبلغ 5001 دينار لكل شخص منهم.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكمة إن المتهمين مارسا أعمالا دعائية من خلال معارض الاستثمار العقاري، والتسويق لوحدات سكنية واستثمارية في عدة دول أجنبية وعربية، والتظاهر بأنهم الملاك عن طريق شركتين، يديرانهما بمعرفتهما.

 وبحسب الصحيفة، أقدم المجني عليهم من خلال تلك المعارض للتعاقد مع المتهمين على شراء تلك الوحدات، أملا في الحصول على صكوك ملكية لتلك الوحدات العقارية والاستثمار فيها.

وأكدت المحكمة ارتكاب المتهمين جريمة غسل الأموال المسندة إليهما، كما تبين أنهما سعيا لفتح حسابات بنكية باسم الشركتين.

وأشار الحكم إلى أن التدفقات المالية لحساب الشركتين أجراها كل من المتهمين وتمثلت في تحويلات مالية داخلية وخارجية، حيث تداول تلك الأموال بين حساباتهما وحسابات الشركتين بصورة غير طبيعية لكثرتها وتقارب مددها، مما يدل على أن الحساب هو غطاء لنقل الأموال.

وسعى المتهمون لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من خلال التحويلات المالية والشيكات والمبالغ المسحوبة نقدا، بهدف غسيل الأموال التي حصلوا عليها من المجني عليهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البحرين تدين 52 شخصا بتأسيس وتنظيم جماعة إرهابية

البنك المركزي الإيراني أحد المتهمين.. القضاء البحريني يصدر أحكام إدانة في قضايا غسيل أموال

حكم تاريخي.. حبس رجل أعمال ووزيرين سابقين 19 عاما بالجزائر

فتاة قاصر: تزوجت عرفي لمدة شهر من شاب أراد ممارسة الجنس الثلاثي مع زوجته الأولى

ترشيحاتنا

ادعولها.. إصابة والدة الفنان أحمد جمال بـ فيروس كورونا

الإسماعيلي: الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد غدا

أسطورة حقيقية.. خالد بيومي يعلق على اقتحام «الخطيب» الهواء لمصافحته

حقيقة إصابة الفنان عهدي صادق بـ فيروس كورونا

أول تعليق من فرج عامر عن اتجاه اتحاد الكرة لإلغاء تقنية الـ VAR

7 وفيات والبحث تحت الأنقاض عن مصابين.. زلزال مدمر يضرب وسط كرواتيا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات برج الحمل 2021 .. استقرار الوضع المادي وحياة عاطفية سعيدة

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة