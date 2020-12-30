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رياضة

يوفنتوس يسعى لـ التعاقد مع زميل صلاح

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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مجدي سلامة
أكدت تقارير صحفية صباح اليوم، الأربعاء، رغبة نادي يوفينتوس الإيطالي في التعاقد مع ديفوك أوريجي، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات القادمة.


ولم يشارك أوريجي مع فريق ليفربول بصفة مستمرة، خاصة بعد اعتماد الألماني يورجن كلوب على الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو بشكل دائم.


وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن السيدة العجوز يبحث ضم ديفوك أوريجي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، ما يناسب وضع العملاق الإيطالي ماديًا، في ظل أزمة فيروس كورونا الاقتصادية.


ويحظى اللاعب باهتمام واسع من كبار الكرة الإيطالية، في مقدمتهم إنتر ميلان وفيورنتينا، بينما يبقى يوفنتوس أكثرهم جدية، بسبب بحثه تعويض ألفارو موراتا الذي يعود إلى أتلتيكو مدريد، بنهاية الموسم الجاري، حيث ضمه اليوفي على سبيل الإعارة فقط.


يشار إلى أن أوريجي تصل قيمته السوقية إلى 16 مليون يورو فقط، بعدما بات لاعبًا مهمشًا في ملعب أنفيلد.
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