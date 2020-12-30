ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شبورة كثيفة تحجب الرؤية بطرق وشوارع بني سويف

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
شهدت طرق وشوارع محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، شبورة كثيفة، وصلت إلى حد الضباب، ما تسبب في قيام إدارة المرور في غلق الطرق السريعة حفاظا على سلامة المواطنين.

واضطر قائدو المركبات بتخفيض السرعة إلى أقصى درجة بالطرق الرابطة بين القرى والطرق الفرعية بسبب عدم وضوح الرؤية بالشكل المطلوب.

وسادت حالة من البرودة التي شعر بها أهالي المحافظة، بخاصة عن سابقه من أيام، حيث رجحت الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم. 

وتابعت غرفة عمليات محافظة بني سويف، درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، لمواجهة أي تداعيات في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

اقرأ أيضا:

حضر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم الثقافية "اليونسكو" برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبحضور الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور ممثلي الوزارات أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمقر اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات الإقليمية والمشاورات التي تمت مع الدول الأعضاء، وكذلك نتائج الاجتماع الإقليمي السادس للجان الوطنية باليونسكو، والاجتماع الإقليمي للجان الوطنية العربية حول "بناء القدرات وتعزيز دور اللجان الوطنية العربية"، والمشاورات الإقليمية للمنطقة العربية للاستراتيجية المقبلة لليونسكو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طالب بإبعاد المقدسات الدينية عن الصراعات السياسية والإيديولوجية.. وزير التعليم العالي يلقي كلمة المجموعة العربية أمام اليونسكو

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وشبورة كثيفة على أغلب الأنحاء غدا

وزير التعليم العالي يختتم فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد العربي للرياضيات

إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم ببني سويف

احذروا انزلاق السيارة.. شبورة مائية وضعف في الرؤية بطرق الإسماعيلية

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 30-12-2020

قرار مهم بشأن الدراسة في أبو ظبي

دعاء العام الجديد 2021 مكتوب ومستجاب

ما هو القرين وعلاج وسوسته؟ 3 أمور تجعله يهرب

فعال مع سلالة كورونا الجديدة.. بشرى سارة عن لقاح أكسفورد

في عيد ميلاد عتاب.. ولدت بالسعودية وقدمها العندليب عبد الحليم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر رسميا

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

توقعات برج الحمل 2021 .. استقرار الوضع المادي وحياة عاطفية سعيدة