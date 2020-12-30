شبورة كثيفة تحجب الرؤية بطرق وشوارع بني سويف

شهدت طرق وشوارع محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، شبورة كثيفة، وصلت إلى حد الضباب، ما تسبب في قيام إدارة المرور في غلق الطرق السريعة حفاظا على سلامة المواطنين.





واضطر قائدو المركبات بتخفيض السرعة إلى أقصى درجة بالطرق الرابطة بين القرى والطرق الفرعية بسبب عدم وضوح الرؤية بالشكل المطلوب.





وسادت حالة من البرودة التي شعر بها أهالي المحافظة، بخاصة عن سابقه من أيام، حيث رجحت الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم.





وتابعت غرفة عمليات محافظة بني سويف، درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، لمواجهة أي تداعيات في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية.





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