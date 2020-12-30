شبورة كثيفة تحجب الرؤية بطرق وشوارع بني سويف

شهدت طرق وشوارع محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، شبورة كثيفة، وصلت إلى حد الضباب، ما تسبب في قيام إدارة المرور في غلق الطرق السريعة حفاظا على سلامة المواطنين.
واضطر قائدو المركبات بتخفيض السرعة إلى أقصى درجة بالطرق الرابطة بين القرى والطرق الفرعية بسبب عدم وضوح الرؤية بالشكل المطلوب.
وسادت حالة من البرودة التي شعر بها أهالي المحافظة، بخاصة عن سابقه من أيام، حيث رجحت الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم.
وتابعت غرفة عمليات محافظة بني سويف، درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، لمواجهة أي تداعيات في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية.
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حضر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم الثقافية "اليونسكو" برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبحضور الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور ممثلي الوزارات أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمقر اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم .
حيث تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات الإقليمية والمشاورات التي تمت مع الدول الأعضاء، وكذلك نتائج الاجتماع الإقليمي السادس للجان الوطنية باليونسكو، والاجتماع الإقليمي للجان الوطنية العربية حول "بناء القدرات وتعزيز دور اللجان الوطنية العربية"، والمشاورات الإقليمية للمنطقة العربية للاستراتيجية المقبلة لليونسكو.