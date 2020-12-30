ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبل الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:30 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.   


وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، أن علينا مع العام الجديد أن نتحلى بمزيد من الأمل في الله (عز وجل) والأمل في غد أفضل، وأن نعمل لذلك، وألا نيأس ولا نحبط في مواجهة الجوائح والأزمات، لكن علينا في الوقت نفسه أن نأخذ بأسباب العلم وبالعمل الجاد حتى نعبر بفضل الله (عز وجل) إلى مستقبل أفضل في عالم لا مكان فيه لمن لا يأخذون بأسباب الحياة وبمنتهى الجد، مع اعتمادهم على الله (عز وجل) ولجوئهم إليه، وحسن توكلهم عليه.


وتابعت وزارة الأوقاف "نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".


للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تواصل حملاتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات.. صور

وزير الأوقاف و3 وزراء يفتتحون مسجد الأسمرات 3 | الجمعة المقبلة

الأوقاف: المرأة في الحضارة الإنسانية موضوع ندوة للرأي بالأعلى للشئون الإسلامية .. غدا

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة " الوقاية خير من العلاج"

غدا .. 3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد الأسمرات 3

ترشيحاتنا

الفنان رشوان توفيق يبكي على الهواء.. فيديو

تناول 5 أكواب يوميًا من الشاي له تأثير مذهل على الدماغ.. تفاصيل

غلق 4 طرق بسبب الشبورة الكثيفة.. تعرف عليها

الملك سلمان يوجه دعوة إلى أمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية

قبل اجتماع الـVAR.. أحمد مجاهد يوجه رسالة للجنة الخماسية بالجبلاية

قرار مهم بشأن الدراسة في أبو ظبي

Advertisements

الخيل والليل والبيداء.. بالأحمر الناري سلمي الشيمي تستعرض أنوثتها

إيه اللي انت بتعمله ده.. ننشر تحقيقات النيابة في تحرش طبيب الميكروباص بطالبة جامعية بالشرقية

هاشتاج تطبيق الأونلاين نزولنا خطر يجتاح تويتر.. والتعليم: مفيش امتحانات من البيت

تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30-12-2020

الضرائب: إلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا أول يناير.. فيديو

بعد اتهامه بالشذوذ الجنسي.. ابن هشام سليم يرد بطريقة مثيرة

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

في عيد ميلاد عفاف رشاد.. سر طلاقها من السبكي وتخليها عن الحجاب

خاص.. عرض خيالي يهدد انتقال لابا كودجو لـ الأهلي

الشيطان أشرف منه.. الفنانون يتضامنون مع يسرا اللوزي بعد تنمر متابع على ابنتها

تدريب الأهلى.. الظهور الأول لأبو عبلة.. وعودة أفشة وربيعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين هيونداي النترا 2021 وفورد فيوجن 2021.. صور

شاهد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر رسميا

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي