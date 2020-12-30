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أخبار العالم

دخل نجله العناية المركزة لمدة شهر ونصف.. استهتار عامل يتسبب في مأساة أسرة سعودية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:09 م
قيادة الدبابات الصحراوية
قيادة الدبابات الصحراوية في السعودية
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شيماء مصطفى
كشف مواطن سعودي، عن تسبب أحد العاملين في مخيم، في إصابة نجله ودخوله العناية المركزة لأكثر من شهر ونصف بعد تعرضه لحادث نتيجة استهتار هذا العامل.

ووفقُا لوسائل إعلام سعودية، قال أحمد العتيق والد الطفل في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات، إنه خلال نزهة قامت بها الأسرة لتغيير الجو بعد فترة اختبارات الفصل الأول، تفاجأوا خلال وجودهم في المخيم بتعرض نجلهم فيصل لحادث تسبب في دخوله العناية المركزة لمدة تزيد عن الشهر والنصف.

وخلال التفاصيل، أكد العتيق أن نجله الذي يبلغ من العمر 10 سنوات ذهب إلى أحد العمال الموجودين بالموقع ليستأجر دبابا صحراوية، فأعطاه العامل واحد كبير الحجم دون أن يسأل عن موافقة الأب أو أن الطفل له القدرة على قيادته.

وأوضح أنه بعد الحادث أخذ العامل دبابه وفر من الموقع، مطالبًا الجهات المختصة بتطبيق أقصى العقوبات على هذه العمالة المستهترة.

ولفت إلى أن العامل الذي قام بتأجير الدباب لنجله عاد إلى الموقع مرة أخرى ومارس عمله وكأن شيئًا لم يحدث.
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