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مرأة

بإطلالة أنيقة.. ريهام أيمن تستعرض جمالها على إنستجرام

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:36 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام ايمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال انيقة ولافته تبرز جمالها.

وتألقت بها ريهام ايمن، مرتديه بنطالا جذابا من الجينز باللون الأسود، ومنسقه معه بلوفر طويل وبسيط باللون البيض ليبرز عن جمالها واناقتها، وانتلعت هاف بوت لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما ترمت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تكشف جمالها الطبيعي.

ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية والفضية التي تتنساب مع ظهورها، وساعة لليد باللون الأسود.

وعلقت على الصورة قائلة "Life is better when you’re smiling 😊"





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