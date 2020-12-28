ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريهام أيمن تغازل زوجها شريف رمزي على طريقتها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:48 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة صور من الذكريات مع زوجها الفنان شريف رمزى ، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ريهام من خلال صورهما معلقة :"أريد أن أبقى معك حتى نهاية عمرى ..بحبك ".

وكان قد أعلن الفنان شريف رمزى عن إصابته بفيروس كورونا من خلال خاصية "الاستورى"بحسابه الشخصي عبر الانستجرام.

وبدأت ريهام أيمن مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق "فيروس" الغنائي، والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل "محمود المصري" عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون، والتي من أبرزها "حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات"، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها "صرخة نملة، دكان شحاتة".

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيه القمر ده .. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة جديدة .. شاهد

ريهام أيمن تشارك جمهورها فيديو من حديقة الحيوان

شاهد.. ريهام أيمن تشارك متابعيها بإطلالات مختلفة

شاهد.. ريهام أيمن مع زوجها شريف رمزي من مهرجان القاهرة السينمائي

ريهام ايمن تبهر متابعيها باطلالة جديدة من احدث جلسة تصوير لها ... شاهد

منورة يا قمر.. ريهام أيمن تتألق فى أحدث إطلالة على السوشيال ميديا.. شاهد

ترشيحاتنا

لم يطرأ عليها تعديل..الحكومة: أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

فرجاني ساسي يسخر من أرضية ملعب برج العرب.. صورة

اليانسون يعالج 27 مرضا ومشكلة صحية

حميد أحداد يتعرض لإصابة دامية خلال مواجهة سموحة والزمالك

أحمد فتوح يراوغ 4 لاعبين ويسجل الثاني لـ الزمالك أمام سموحة ..فيديو

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

صن داونز يخدع الأهلي.. كواليس فشل صفقة سيرينو «خاص»

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

الصحة تكشف موعد زيادة الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها

البداية فى الشعب الهوائية .. علامات في العين تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة

أهداف سهلة .. الفئات الأكثر عرضة لـ سلاسة كورونا الجديدة