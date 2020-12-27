لوك جديد.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام





وظهرت بها ريهام ايمن ، ببلوفر جذاب باللون الأسود، كما يتميز بتفصيلة مميزة ولافته تكشف عن جمالها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام ايمن في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم.





كما اختارت تسريحة الشعر القصير لشعرها البني الكيرلي ليتناسب مع ظهورها الكاجوال.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها المميزة.