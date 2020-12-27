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مرأة

لوك جديد.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:13 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
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نهى هجرس
شاركت الفنانة ريهام ايمن، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها داخل منزلها.

وظهرت بها ريهام ايمن، ببلوفر جذاب باللون الأسود، كما يتميز بتفصيلة مميزة ولافته تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام ايمن في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم.

كما اختارت تسريحة الشعر القصير لشعرها البني الكيرلي ليتناسب مع ظهورها الكاجوال.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها المميزة.
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