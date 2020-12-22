ريهام أيمن تتألق فى إطلالة كاجوال من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت الفنانة ريهام أيمن صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.







وتألقت بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جاكيت جينز وتوب أبيض وبنطال أسود، وانتعلت حذاء بلون وردي غير تقليدي الشكل، ولم تعتمد على الإكسسوارات في طلتها لتكون الإطلالة بسيطة تناسب اللوك الكاجوال.







ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف ريهام في وضع ميك اب، وحرصت على لوك صباحي طبيعي مفعم بالحيوية، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة أنيقة وجذابة.







وكانت أحدث مشاركات النجمة ريهام أيمن الفنية، بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.







وبدأت ريهام أيمن مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت ريهام في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).





يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.







ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وإنتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا و لولادك بالمرة".







وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة صبا مبارك، رجاء الجداوي، مها أبو عوف، ريهام أيمن، حورية فرغلي، دينا الشربيني.







ويتناول العمل حياة أربع فتيات، ملقيًا الضوء على علاقتهن بأهاليهن وحياتهم الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن العملية والشخصية.