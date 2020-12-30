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أخبار العالم

سننتصر في المعركة.. تعليق رئيس الحكومة اليمنية على تفجير عدن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:55 م
رئيس الحكومة اليمنية
رئيس الحكومة اليمنية
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قسم الخارجي
أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد المالك، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اليمنية ستواصل أداء مهامها، رغم الانفجار الذي تعرض له مطار عدن، فور وصول الحكومة الجديدة. 

وقال معين في كلمة له: "سننتصر في هذه المعركة"، مضيفا أن: "الهجوم الغادر يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها، مهمة الحكومة هي إنهاء انقلاب الحوثيين". 

وتابع: "لا نقبل بغير النصر في هذه المعركة،  سنواصل مهمة استعادة الدولة". 

وأُصيبت المتحدثة الرسمية باسم الصليب الأحمر في اليمن، يارا خواجة، بجروح أثناء تواجدها في مطار عدن، خلال التفجير الذي حصل صباح اليوم.


ونقلت الإعلامية اللبنانية لونا صفوان عبر حسابها الرسمي على "تويتر" الخبر، مؤكدة أن يارا الخواجة، المواطنة اللبنانية، بخير. 


وكان اليوم آخر يوم لعمل يارا في اليمن حسبما قال ناشطون لبنانيون، فيما قالت المتحدثة في تغريدة نشرتها أمس على حسابها بموقع "تويتر": "البارحة أجريت آخر مقابلة لي عن الوضع الإنساني في اليمن.. الأخيرة بعد الثمانين، أجريتهم في عامي الماضي".


وأضافت: "لم أعتد يومًا المأساة الذي يختزنها هذا البلد الجميل. المسؤولية كانت تثقل أكتافي كل مرة، فكل منصات العالم متواضعة لتروي معاناة اليمنيين.. لكم كل الأمنيات بواقع أجمل تستحقونه بجدارة".


وتعرض مطار عدن الدولي، اليوم الأربعاء، لعدة تفجيرات بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية المشكلة حديثًا برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى المطار

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