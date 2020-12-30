نادي الزمالك يعلن موقفه من إلغاء الـ VAR في الدوري.. فيديو

أكد أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك ، أن تقنية الفيديو ستستمر فى الدورى الممتاز ، ولن يتم إلغاؤها.





وقال أيمن يونس ، عقب انتهاء الاجتماع مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ، أن تقنية الفيديو مستمرة ، ولن تتحمل أندية الدورى الممتاز أي تكاليف مناصفة مع الجبلاية.





ولفت إلى أن هناك اجتماعات مستمرة خلال الفترة المقبلة ، مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.





شارك في الاجتماع، مندوبون من الأهلى والزمالك وبيراميدز، حيث حضر ايمن يونس ممثلا عن الزمالك، فيما حضر ثنائي الاهلي طارق قنديل ومحمد مرجان ، وعبدالعزيز عبدالشافي زيزو ممثلا لنادى بيراميدز.





وسبق أن كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة حول أزمة إلغاء تقنية الفيديو المعروفة ب var فى الدورى الموسم الجاري.





وقال المصدر أن اللجنة الثلاثية للجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد تمتلك عدة عروض خارجية افضل من عرض الشركة الإسبانية الذى يمتد إلى ٣ سنوات.





ولفت إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لم تحرر اى عقود مع الشركة الإسبانية وانما خطاب إسناد فقط.





أشار إلى أن المشاكل الفنية لتقنية الفيديو وشكاوى الأندية من تطبيقها فى الدورى المحلى عززت من مطالب تغيير الشركة الإسبانية واستبدالها بأية شركات أخرى تملك عروضا افضل.





ووجه المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة رسالة إلى اللجنة الخماسية السابقة للجبلاية قبل اجتماعه برؤساء الأندية.





وقال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:





للتوضيح .. أ عضاء اللجنة الخماسية السابقة في الاتحاد أخوة أعزاء و أصدقاء و أي قرارات تتخذ في الاتحاد أو تحريك للمياه الراكدة ما هو الا واجب علينا و المسألة لم و لن تكون كما يحاول البعض أن يظهرها و على العكس فإن أي ملف لم يكتمل بشكل قانوني علينا تصحيحه و ليس محاولة اصطياد أخطاء.





وتابع : ومرة اخيرة فإنهم جميعًا عملوا قدر ما استطاعوا وفق رؤيتهم و لهم الشكر على ذلك.





وعقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر اليوم الاربعاء مع رؤساء أندية القسم الممتاز بمقر الجبلاية فى الجزيرة.





يأتي ذلك من اجل دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين واجراءات قيد يناير وآخر المستجدات على الساحة الرياضية.

وناقشت ايضا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خلال اجتماعها مع أندية الدورى الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى، خاصة وأن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلات فنية فى تطبيق التقنية أبرزها ضبط التسلل.

وطلبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.