وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا بتشكيل الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية









أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية .





وتضمن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد كلا من أحمد عاطف عبدالعلبم البكري رئيسا، ورمضان شعبان سليمان نائبًا ، ومحمود أحمد شلبي أمينًا للصندوق ، وأحمد عباس وحازم محمدين سلمان وأحمد مصطفي يوسف ومصطفي قنديل سيد ومصطفي إبراهيم أحمد أعضاء مجلس الإدارة .





وتندرج ألعاب الزهر ، الدومينوز ، التك بول ، كورف بول ، فوت فولي ، ضمن أنشطة الإتحاد ، طبقًا لقرار وزير الشباب والرياضة بإشهار الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية إتحاد نوعي في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 .