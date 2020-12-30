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رياضة

وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا بتشكيل الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:35 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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ريهام بكير


أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية .

وتضمن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد كلا من أحمد عاطف عبدالعلبم البكري رئيسا، ورمضان شعبان سليمان نائبًا ، ومحمود أحمد شلبي أمينًا للصندوق ، وأحمد عباس وحازم محمدين سلمان وأحمد مصطفي يوسف ومصطفي قنديل سيد ومصطفي إبراهيم أحمد أعضاء مجلس الإدارة .

وتندرج ألعاب الزهر ، الدومينوز ، التك بول ، كورف بول ، فوت فولي ، ضمن أنشطة الإتحاد ، طبقًا لقرار وزير الشباب والرياضة بإشهار الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية إتحاد نوعي في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 .
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