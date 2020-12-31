حبس تاجر مخدرات لحيازته سلاح وحشيش في مصر الجديدة

قررت جهات التحقيق، حبس تاجر، مخدرات، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كيلو حشيش وفرد خرطوش قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.





وامرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير بخواصها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.





وكان قد تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط تاجر مخدرات بحوزته سلاح وحشيش قبل ترويجه على عملائه بمصر الجديدة.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفادها أن مسجل خطر مخدرات يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من المنطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته كيلو حشيش وفرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالي 3300 جنيه وهاتف محمول.





واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.



