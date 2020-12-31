ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المؤتمرات الصحفية لمنافسات مونديال اليد "أون لاين"

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:39 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي
قررت اللجنة المنظمة ببطولة العالم لكرة اليد والتي تقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل بمشاركة 32 دولة، عقد المؤتمرات الصحفية لمباريات ومنافسات المونديال "أون لاين" بخاصية الفيديو كونفرانس.

وجاء هذا القرار في إطار الحرص علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها من اللجنة الطبية ووزارة الصحة على أن يحق المشاركة في المؤتمر لكل الإعلاميين سواء من هم داخل القاعة أو خارجها.

وتعمل اللجنة الإعلامية حاليا على إنهاء استخراج التصريحات الخاصة بوسائل الإعلام سواء الصحف والمواقع والقنوات للحصول على التصريحات لتغطية المونديال.

من ناحية أخرى.. تقوم اللجنة حاليا بترتيب المسارات الخاصة بالقاعات المغلقة لمنع الاحتكاك لمن هم في داخل القاعة ومن هم خارجها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في اجتماعه الأسبوعي.. وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات مونديال اليد

بعد اعتذار 3 منتخبات عالمية| رئيس اتحاد اليد: كورونا يعوق استعدادنا الامثل للمونديال

رئيس الاتحاد الألماني لكرة اليد يدافع عن إقامة المونديال في مصر

حسن مصطفى: مونديال اليد بمصر في موعده ونخطط لحضور الجماهير

تامر حسني مفاجأة الافتتاح في مونديال اليد

المونديال في موعده.. وزير الرياضة: الاتحاد الدولي لليد تعهد بتوفير طائرات خاصة للمنتخبات حال إغلاق المطارات

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاده.. اللحظات الأخيرة في حياة صلاح رشوان وقصة تجسيده مبارك

الملك سلمان ومصر.. قصة زيارات تاريخية للقاهرة.. صور

سيراميكا كليوباترا فرصة النجاة الأخيرة لمدرب سموحة

الإمارات تسجل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السيسي: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمنزل عن طريق التابلت

إحالته للمحاكمة.. فران يبتز طالبة جامعية جنسيا بـ صورها في الجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. أبرز 3 أشياء تحفز الربو عند الأطفال

الملك سلمان ومصر.. قصة زيارات تاريخية للقاهرة.. صور

مواصفات مرسيدس GLA 200 2021 في مصر .. صور