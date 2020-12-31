محافظ بورسعيد: تطبيق غرامة عدم الالتزام بالكمامة الأحد المقبل

ولفت إلى أنه بداية من الأحد المقبل سيتم تفعيل غرامة قدرها ٥٠ جنيها على من لا يلتزم بارتداء الكمامات ، كما شدد علي توعية العاملين بالالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة العامة ومنع انتشار المرض.





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وفى سياق اخر عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الخميس اجتماعا موسعا ،مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والالتزام بخطط وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزارء



وحضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واعضاء اللجنة .



وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع ، على الإلتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتى جاءت خلال اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية

واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة



وأوضح محافظ بورسعيد أن الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد ، مؤكدا تسخير إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ، مناشدا الجميع بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالى ، والحفاظ على التباعد الاجتماعى ،بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين



وشدد المحافظ علي توعية المواطنين بالإجراءات بشكل مستمر من خلال الإذاعة المحلية بديوان عام محافظة بورسعيد والإذاعة المحلية بكافة أحياء المحافظة ،وكذلك قيام سيارات الاحياء بالمرور بجميع الشوارع للتأكيد على المواطنين باتباع الوسائل و الإجراءات الصحية اللازمة لمنع انتشار المرض ، وناشد المحافظ المواطنين بالوعى بخطورة المرحلة الراهنة والالتزام بالتعليمات حفاظا على الجميع ، سائلا المولى أن تمر هذه المرحلة بسلام وأمان على بلدنا الحبيبة

