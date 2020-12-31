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رياضة

في 2020 .. النحاس يصل الكونفدرالية وموسيماني يتربع على العرش ورضا عبد العال يمارس هواياته في الممتاز

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:36 م
موسيماني
موسيماني
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عمرو ابوبكر
ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء عام 2020 مع حدوث العديد من التقلبات الفنية على مستوى المدربين في كرة القدم، فهناك من تربع على عرش قمة القارة كالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري وهناك من ارتقوا عالياََ وآخرين فقدوا كثير من قدرهم عند الجمهور.

موسيماني ملك للكرة الأفريقية 2020 
تعاقد النادي الأهلي مع موسيماني في شهر سبتمبر الماضي لخلافة السويسري رينيه فايلر الذي رحل عن المارد الأحمر وهو حاسم لقب الدوري مع الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وربع نهائي كأس مصر.

نجح موسيماني في الفوز على الوداد المغربي إيابًا وذهابًا بنتيجة 5\1 ومن ثم هزيمة الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2\1 على ملعب “استاد القاهرة”.

ليصبح موسيماني هو ثالث المدربين عبر التاريخ الذي يستطيع أن يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا مع ناديين مختلفين بعد فوزه بلقب الأميرة السمراء في 2016 من صن داونز على حساب الزمالك أيضًا.

عماد النحاس وظهور مدرب قدير
قدم عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، أداء مميزا هذا العام جعل ذئاب الجبل في المركز الرابع بالموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز وحجز لهم مقعداََ في الكونفدرالية الافريقية. 

فمنذ تولى النحاس مسؤولية تدريب المقاولون العرب منذ أكثر من عامين، فقد لعب النحاس مع ذئاب الجبل 65 مباراة فاز 27 وتعادل خلال18 وخسر في 20 مواجهة، وسجل لاعبو النحاس 87 هدف ومنى مرماهم بـ66.

انخفاض أسهم إيهاب جلال 
بعدما كان إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لمصر المقاصة، مرشح بقوة لقيادة منتخب مصر بدل من حسام البدري، المدير الفني الحالي للفراعنة، ولكن بعد الأداء غير الجيد والذي لم يكن على مستوى التوقعات بالموسم الماضي في الدوري المصري الممتاز، فأصبح جلال حاليًا هو مدرب فرق وسط جدول يمتاز بكرته الجميلة.

وقاد إيهاب جلال فريقين الموسم الماضي مصر المقاصة والمصري البورسعيدي، تجربة جلال مع المقاصة كانت ناجحة حيث قاد جلال الفريق الفيومي في 14 مناسبة فاز خلال 8 مباريات وتعادل في اثنتين وانهزم خلال 4 مباريات.

بينما جاءت نتائج إيهاب جلال مع المصري بالغير مرضية بعدما قاد الفريق في الموسم الماضي في 28 مباراة انتصر في 13 وتعادل 6 وخسر في تسع مباريات كانت آخرها الهزيمة الساحقة من المقاولين العرب برباعية نظيفة بدور الـ16 لكأس مصر.

غياب حسام حسن عن الساحة 
يتولى حسام حسن حاليًا القيادة الفنية لفريق الاتحاد السكندري ولكن قبل هذه المهمة، استمر العميد أكثر من 10 أشهر بدون عمل بعد انتهاء تجربته مع فريق سموحة في شهر يناير لعام 2020 حيث نجح حسام حسن في إنقاذ الفريق السكندري من الهبوط.

قاد حسام حسن سموحة في 25 مباراة، فانتصر الفريق السكندري خلال 9 مباريات وانهزم في مثلهما وتعادل في 7 مباريات، وسجل سموحة تحت قيادة العميد 29 هدف واستقبل 28.

رضا عبد العال في الممتاز 
تولى رضا عبد العال القيادة الفنية للعديد من الأندية بمختلف درجات الأقسام في الكرة المصرية مثل نبروه وبلدية المحلة ودمنهور والإنتاج الحربي قبل صعوده للدوري المصري الممتاز.

ولجأت إدارة نادي طنطا إلى رضا عبد العال في نهاية الموسم الماضي لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط، الأمر الذي لم ينجح فيه رضا عبد الله بعد لعب 7 مباريات مع طنطا في موسم 2019\2020، انتصر عبد العال في مباراة وحيدة وانهزم وتعادل في مبارتين وانهزم خلال بقية المواجهات ليهبط طنطا إلى دوري الدرجة الثانية ويستمر معهم عبد العال كمدير فني للفريق.
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