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رياضة

الزمالك يختتم استعداداته لإنبي غدا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا الجمعة، مرانه الختامي على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة إنبي ببطولة الدوري.


ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو عن قائمة اللاعبين المختارين للقاء عقب التدريب، للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.


ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي المقرر لها 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.


والجدير بالذكر أن الزمالك افتتح مشواره ببطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة فاز على سموحة بهدفين دون رد.

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