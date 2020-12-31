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أخبار العالم

فرنسا تسجل 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:33 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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شريف سيد
أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 19 ألفا و927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و251 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا الذي تم تحديدها في جنوب إفريقيا، بعد أيام قليلة من تسجيل أول حالة مؤكدة بالفيروس المتحور الذي ظهر في بريطانيا.

وقالت الوزارة إنها رصدت أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا لرجل عائد من هذه الدولة، ويقيم في أوت رين (شرق) ، بالقرب من الحدود السويسرية.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية، أعلنت منذ أيام، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور.

وقال مسئولو الصحة، إن فرنسا اكتشفت أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا من السلالة الجديدة في البلاد التي تم تحديدها في البداية في المملكة المتحدة، حيث ظهرت بين سكانها.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، أن المصاب مواطن فرنسي يعيش في إنجلترا، غادر لندن متوجهًا إلى مدينة تور الفرنسية في نهاية الأسبوع الماضي ونقل إلى المستشفى يوم الاثنين، وجرى التأكد من إصابته بالسلالة الجديدة خلال الساعات الماضية.

وقال البيان "الشخص المصاب بـ Covid-19 ، معزول حاليًا في منزله وهو بصحة  أفضل".

وقامت السلطات الصحية بتتبع المخالطين بالمريض، وسعت إلى التواصل مع الأشخاص المعرضين للخطر، من أجل وضعهم في حجر صحي صارم.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية التي تفشى فيها الوباء خلال الآونة الأخيرة، وهناك توقعات بتشديد الإجراءات والقيود لاحتواء الفيروس.
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