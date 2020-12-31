نقيب المستخلصين يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن منظومة النافذة الواحدة

طالب ممدوح حافظ نقيب مستخلصي الجمارك ببورسعيد؛ رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن تداعيات تطبيق منظومة النافذة الواحدة في الموانئ المصرية وخاصة بورسعيد، حيث إن الحقيقة مُرّة وخطيرة وهناك تأخير في زمن الإفراج لم يحدث من قبل عكس ما يقال من مسؤولي الشركة المسند لها إدارة المنظومة، بأن "كل شيء تمام وفي ميعاده ".





وأكد ممدوح حافظ، أن ما يحدث في المركز اللوجستي ببورسعيد خطر ويهدد بانفجار لا يحمد عقباه قائلا: "إياكم ولقمة العيش ومين صاحب فكرة تثمين شغل اسكندرية في بورسعيد هما عارفين يخلصوا شغل بورسعيد احنا في أزمة وعطلة لا يوجد رد على تليفونات ولا تواصل وضياع مستندات وقلة موظفين".





وأكد حافظ، على أنه يجب مراعاة مطالب المستخلصين الجمركيين بشأن منظومة النافذة الواحدة، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الدولة من أجل التسريع من وتيرة العمل خاصة بالموانئ ولكن يجب الأخذ في الاعتبار المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال بالجمارك لتحقيق أهداف منظومة النافذة الواحدة.





ولفت ممدوح حافظ، إلى ضرورة مراجعة المشاكل التي تواجه مجتمع التجار في الموانئ لأن كل ما يحدث من معوقات يرسل للخارج؛ فمصر دولة رائدة في أفريقيا والوطن العربي، كما لها ثقلها في العالم الخارجي.



