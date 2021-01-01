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اقتصاد

خدمات التموين الإلكترونية 2021 على موقع دعم مصر

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:59 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
قال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن وزارة التموين أتاحت من خلال الموقع الإلكتروني دعم مصر خدمات استخراج بطاقات بدل فاقد وبدل تالف.


كما تمت إتاحة خدمات الفصل الاجتماعي وهي استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، ويحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة نقل البطاقة من محافظة لأخرى.


وكشف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن الوزارة تواصل استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات الدعم المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز.


وأوضح مدكور أن الهدف من إجراء عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر أنه خلال رقم محمول المستفيد من منظومة الدعم التموينية تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأي شيء يفيدهم عن منظومة الدعم.


وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إنتاج وتوزيع الكمامات القماشية وكولونيا 555 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، على البطاقات التموينية، وضمن فارق سلع نقاط الخبز، لضمان توفيرها بالأسواق بأسعار مناسبة ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.


كما تواصل الشركات المنتجة للكمامات القماش، توريدها للشركات التابعة لوزارة التموين، وذلك لتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.


وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 41 لسنة 2020 ينص على صرف الكمامات القماش بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر إجباريًا وأن تعامل الكمامات مثل باقي السلع «الزيت والسكر».


وجاءت آليات صرف الكمامات القماش على بطاقات التموين كالآتي:


- الصرف إجباريا للمواطنين بالبطاقة التي تشمل 3 أفراد فأكثر.

- يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيا كان عدد الأفراد.

- تحدد شركات الجملة عدد الكمامات لمنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

- يشترط صرف الكمامات ولو لمرة واحدة.


وكانت الشركات المنتجة قامت بتوريد ما يقرب من 30 مليون كمامة قماش حتى الآن من الكمامات المتعاقد عليها، وتم توريد الكمامات في مختلف المحافظات وتقوم مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة بتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.
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