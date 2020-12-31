أحمد موسى يرقص مع عمر كمال على ألحان بنت الجيران.. فيديو

أبدع مطرب المهرجانات عمر كمال، في تقديم مجموعة من الأغاني الشعبية التي حققت نجاحا كبيرا في الآونة الأخيرة.





وقام عمر كمال بغناء مهرجان " بنت الجيران" الذي حقق نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، ورقص الإعلامي احمد موسى مع عمر كمال على الحان المهرجان.





وقال عمر كمال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «لو مشتغلتش بشهادتك لازم تشتغل لغاية ما تحقق حلمك»، متابعا: «كان فيه عربيتين نفسي فيهم وجبتهم الحمد لله».





وهنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اغاني عمر كمال تعتبر الأغاني الأكثر مشاهدة ومتابعة في عام 2020 وحققت مشاهدات بالملايين على مختلف مواقع السوشيال ميديا".



