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توك شو

مصطفى حجاج يبدع في أغنية "أبويا قال لي زمان"

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:41 م
مصطفي حجاج
مصطفي حجاج
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حمزة شعيب
قدم الفنان مصطفي حجاج، مجموعة من أغانيه خلال استضافته مع الإعلامي رامي رضوان إحتفالا ببداية العام الجديد   2021.

وقدم المطرب مصطفي حجاج أغنية  "أبويا قال لي زمان"، وتفاعل معه جميع الحاضرين بالاستديو كما قام الإعلامي رامي رضوان بالتصفيق.

كما أعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققه مؤخرًا في أغنيته الجديدة "أبويا قالي زمان"، الذي تعاون فيها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، والتي تم تصويرها في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة.
 
وأشار "حجاج" إلي أنه يستعد لمشروعين فنيين جديدين مع المنتج هاني محروس في العام الجديد 2021، ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل تخص المشاريع، متمنيًا أن ينالا إعجاب الجمهور.

وقدم حجاج أغنية بابتاع النعناع يا منعنع احتفالا برأس السنة مع الإعلامي رامي رضوان، وحظيت الأغنية بتفاعل كبير من كل الحاضرين في الأستديو. 
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