حكم أداء صلاة الفجر بعد شروق الشمس ؟ .. مستشار المفتي يجيب





وأضاف عاشور خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ردا على سؤال شخص يقول: "هل يجوز أداء سنة الفجر القبلية بعد الشروق حال ترك صلاة الفجر أم نصل الصبح فقط؟"، قائلا: سنة الفجر القبيلة يسن أداؤها في أي وقت.





حكم أداء صلاة الفجر بعد شروق الشمس ؟

أوضح "عاشور"، قائلًا: إن صلاة الفجر وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن غلبه النوم في هذا الوقت لا يؤاخذ شرعًا؛ لأن النائم قد رُفع عنه القلم، وعلى المسلم أن يبذل أقصى جهده ليدرك هذه الصلاة وغيرها في وقتها.







وتابع: عندما يترك الصلاة عمدًا يبقى آثما، نومًا أو سهوا لا يوجد إثم ولا بد من قضائه في جميع الأحوال بعد طلوع الشمس. وأضاف أن المسلم عليه ان يبتعد عن كل سبب يؤخّره عن الصلاة في وقتها، ويجتهد ليؤدّي الصلاة في وقتها، فإن غلبه النوم فنرجو أن لا يؤاخذه الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.وتابع: عندما يترك الصلاة عمدًا يبقى آثما، نومًا أو سهوا لا يوجد إثم ولا بد من قضائه في جميع الأحوال بعد طلوع الشمس.





هل يجوز قضاء سنة الفجر القبلية بعد أداء الفريضة؟





قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قضاء سنة الفجر القبلية بعد أداء الفريضة.

وأوضح «ممدوح» خلال فتوى له عبر موقع الإفتاء على «فيس بوك»، أن المصلي إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون جماعة فعليه أن يصلي معهم، ثم يأتي بركعتي السُنة القبلية بعد الانتهاء من فريضة الفجر.

واستدل مدير الأبحاث الشرعية، بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعد ما طلعت الشمس» رواه ابن ماجه.