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رياضة

وكيل جيرالدو: رفع اسم اللاعب من قائمة الأهلي يساوي قيمة عقده حتى 2023

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:47 م
جيرالدو
جيرالدو
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عمرو ابوبكر
كشف هشام بن صالح وكيل الانجولي جيرالدو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن موقف اللاعب حال رفع اسمه من قائمة الفريق الأحمر.

وقال بن صالح خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي مدحت شلبي في برنامج مساء اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورت إن، جيرالدو لم تصل له اي عرض من الاندية المصرية نهائياََ.

وتابع: جيرالدو لن يلعب لاي نادي مصري سوى النادي الأهلي، وهذا قرار اللاعب ولا رجعة فيه. 

وأضاف بن صالح أن، جيرالدو لاعب محترف يلعب في نادي كبير ومازال في عقده ثلاث سنوات وهذا يلزم الجميع بالعقد ولا يوجد ما يستدعي لأي لغط.

وأشار وكيل جيرالدو الى أنه، حال تم رفع اسم اللاعب من قائمة النادي الأهلي سوف يتم السير على نص العقود التي بين النادي وبيننا، واذا تم فسخ العقد فانه يوجد شرط جزائي ونحن ايضاََ ملتزمين بذلك. 

وأردف: اذا تم فسخ التعاقد مع الأهلي من طريق النادي فسوف يتم استلام باقي قيمة عقد اللاعب حتى عام 2023. 
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