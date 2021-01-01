جنش يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة

حرص محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، الاحتفال بمناسبتين خلال الساعات الماضية.





واحتفل حارس القلعة البيضاء بالتجديد مع الزمالك وعيد ميلاد ابنه مالك الذي أتم عامين ،





واحتفل جنش بمنزله وسط أسرته زوجته ونجلته ونجله مالك الذي أتم عامه الثاني .





ونجح مسؤولو نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع محمود جنش حارس مرمى فريق الكرة بالنادي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.





وعقد مسؤولو القلعة البيضاء جلسة مع الحارس اليوم تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل ووقع اللاعب على العقود.





وكان الزمالك سبق ونجح في تجديد عقد شيكابالا قائد الفريق لمدة موسمين بالإضافة إلى التجديد لكل من أحمد فتوح ويوسف أوباما لمدة ثلاثة مواسم لكل لاعب بداية من الموسم المقبل.