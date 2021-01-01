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فن

بعد حبيبها الإيطالي .. حكاية سلمى أبو ضيف مع رئيس تحرير مجلة فوج

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:48 ص
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
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شروق ابراهيم
عادت الفنانة سلمى ابو ضيف للإثارة من جديد بعد نشرها صور رومانسية مع رئيس تحرير مجلة فوج الأجنبية وذلك خلال الاحتفال بالسنة الجديدة.

وظهرت سلمى أبو ضيف  في الصور التي نشرتها بحسابها الشخصي بموقع انستجرام مرتدية فستان اسود في  دبي ، وذلك بعد انفصالها عن حبيبها الإيطالي العام الماضي.

وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الراقية أو الإطلالات الكاجوال اليومية.  

 

وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.  

وكانت سلمى أبو ضيف أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا وقررت عزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها للشفاء.   

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفائها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله، شكرا لكل الناس التى سألت عنى، ابقوا آمنين".



بعد حبيبها الإيطالي .. حكاية سلمى أبو ضيف مع رئيس تحرير مجلة فوج
بعد حبيبها الإيطالي .. حكاية سلمى أبو ضيف مع رئيس تحرير مجلة فوج
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