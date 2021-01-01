روبي: حسيت إني عجزت لما سمعت ويجز أول مرة

احتفلت الفنانة إسعاد يونس بنهاية عام 2020 وبداية عام 2021، وذلك من خلال حلقة خاصة ببرنامجها "صاحبة السعادة" والذي يعرض على قناة DMC لأول مرة يوم خميس، وذلك لعرض احتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة، واستضافت إسعاد خلال خلال الحلقة النجوم روبي وبهاء سلطان والمطرب الشاب ويجز.





أشارت روبي إلى أنها واصلت الاستماع إلى أغانيه وأعجبتها فكرة كتابته للأغاني التي يقدمها، قائلة إنها تعتبره بمثابة أخ صغير جدا لها، نظرا لفارق العمر بينهما، لأنها لم تسمع عنه سوى من ابنة خالتها الصغيرة، معقبة: حسيت إني عجزت لما سمعت ويجز".





وبدأت الحلقة بغناء روبى أغنية "ليه بيداري كدة"، التى قدمتها على مسرح البرنامج وشاركتها في الرقص على الأغنية إسعاد يونس، ونوهت روبي أنه من الأشياء جميلة التي قامت بها في 2020 هي المكوث في المنزل وقتا أطول وقضاء وقت أكثر برفقة ابنتها "طيبة"، وقالت إن ابنتها اقتربت منها أكثر بعد إلغاء المدارس في بداية انتشار فيروس كورونا.