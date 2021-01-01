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أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 13 مليونا و915 ألف جنيه مستحقات لمصريين خلال 2020 بالرياض

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:13 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 3 ملايين و353 ريالا سعوديا، أي ما يوازي  13 مليونا و915 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن  الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلي أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم.

 وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 1178 فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 3292 ، فضلا عن اعتماد 30488 إفادة استمرارية عقد العمل لتجديد إجازات الموظفين بمصر، وتم اعتماد 1478 إفادة بالراتب .

وأوضح  أحمد رجائي، أنه تم خلال العام تسوية 670 شكوى وديا، وإحالة 75 شكوى للقضاء من إجمالي الشكاوي البالغة 745 شكوي، فضلا عن القيام 44 زيارة ولقاءً واستشارة، ، والرد على 1776 استفسارًا عبر "الواتس أب" وصفحة المكتب علي الفيسبوك للعمالة المصرية بالرياض.

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