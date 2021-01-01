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أخبار العالم

تعذيب وقطع رؤوس.. تقرير يرصد قمع نظام آبي أحمد لاحتجاجات إثيوبيا

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:07 ص
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
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محمد عثمان
كشف تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الإثيوبية قتلت العشرات وأسقطت 200 جريحًا خلال احتجاجات اندلعت في يونيو ويوليو، بعد مقتل مغني إثيوبي مشهور.

وأشار التقرير إلى أن هناك أكثر من 30 شخصًا لقوا حتفهم إما عن طريق قطع رؤوسهم، أو تعذيبهم، أو جرهم في الشوارع على يد مهاجمين بدوافع عرقية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأوضح التقرير، أن هناك 123 شخصًا قُتلوا، و 500 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح، في بلد تعتبر من اسوأ البلاد التي ينتشر فيها العنف العرقي على مدار سنوات، والهجوم المنهجي واسع النطاق على المدنيين، في إشارة إلى جرائم ضد الإنسانية.

ويشكل العنف العرقي تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي دعا شعبه المكون من 80 مجموعة عرقية إلى الوحدة.

واندلعت الاحتجاجات في يونيو ويوليو الماضيين عقب مقتل المغني الإثيوبي، هاشالو هونديسا، الذي كان صوته بارزًا لدى المتظاهرين المعارضين للحكومة، والذين كان لهم دورًا في صعود آبي أحمد للسلطة عام 2018 والإعلان عن الإصلاحات السياسية الشاملة.

ولم تكن تلك الاضطرابات مرتبطة بالصراع في إقليم تيجراي الذي بدأ في أوائل نوفمبر.

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي على التقرير الصادر حتى الآن، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
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