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الأرصاد تعلن توقعات طقس الأسبوع.. شاهد

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:43 ص
شبورة مائية
شبورة مائية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الاستقرار في الطقس ، هي السبب في وجود شبورة مائية ، في الصباح الباكر ، وساعات الليل المتأخرة ، والتي تصل للضباب في بعد الطرق .

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن التحسن في الرؤية الأفقية ، ييبدأ من بعد التاسعة صباحا ، ناصحة من تأجيل السفريات الغير ضرورية ، خلال ساعات الصباح الباكر ، تجنبا لحوادث الطرق .

ولفتت إلى أن الطقس مستقر ، خلال هذا الأسبوع ، دافيء صباحا ، وشديد البرودة ليلا ، بفارق كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل ، مما يشعر بالبرودة .

ونصحت شاكر بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقلية ، خلال أيام الشتاء ، مشيرة إلى وجود فرص أمطار خفيفة ، على المناطق السواحل الشمالية الغربية .



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