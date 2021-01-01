الأرصاد تعلن توقعات طقس الأسبوع.. شاهد

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الاستقرار في الطقس ، هي السبب في وجود شبورة مائية ، في الصباح الباكر ، وساعات الليل المتأخرة ، والتي تصل للضباب في بعد الطرق .





وأضافت الدكتورة إيمان شاكر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن التحسن في الرؤية الأفقية ، ييبدأ من بعد التاسعة صباحا ، ناصحة من تأجيل السفريات الغير ضرورية ، خلال ساعات الصباح الباكر ، تجنبا لحوادث الطرق .





ولفتت إلى أن الطقس مستقر ، خلال هذا الأسبوع ، دافيء صباحا ، وشديد البرودة ليلا ، بفارق كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل ، مما يشعر بالبرودة .





ونصحت شاكر بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقلية ، خلال أيام الشتاء ، مشيرة إلى وجود فرص أمطار خفيفة ، على المناطق السواحل الشمالية الغربية .











