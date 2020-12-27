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توك شو

استمتعوا.. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس هذا الأسبوع

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:06 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء بدأ رسميا من الأسبوع الماضي، ورغم ذلك درجات الحرارة ما زالت حول المعدلات الطبيعية، نشعر بالدفء أثناء ساعات النهار خاصة مع سطوع أشعة الشمس، وتشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك تكونا للشبورة المائية في الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من النهار، مما تعيق حركة السيارات خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة، ونصحت والقيادة بهدوء على الطرق.

وأوضحت أننا لا نواجه أي نوع من المشاكل في الطقس على مدار هذا الأسبوع، حيث نشهد طقسا مستقرا، منوهة أنه بالأمس كان هناك سقوطا لأمطار على مناطق من جنوب البلاد، خاصة منطقة جنوب البحر الأحمر ومدينة القصير وسفاجا وقنا.

وأضافت أنه تم حدوث إغلاق لبعض الطرق مثل طريق سفاجا-القصير، وكان ذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن هناك استمرارا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وذكرت أن الرياح معتدلة على معظم أنحاء الجمهورية، والملاحة البحرية معتدلة في البحرين الأحمر والمتوسط، معقبة: "إحنا هنبدأ السنة الجديدة بجو مستقر، استمتعوا"، لافتة إلى أن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 20 و21 درجة، وتنخفض لتصل إلى 12 أو 13 درجة في الليل، و10 على شمال وجنوب الصعيد.

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