شهامة الصعايدة.. ناظر محطة ومواطن ينقذان مسنًا من الموت تحت عجلات القطار

في مشهد يجسد شهامة أبناء الصعيد وسرعة التدخل في المواقف الحرجة، شهدت محطة قطارات طهطا بمحافظة سوهاج، اليوم، واقعة إنسانية كادت أن تنتهي بمأساة، بعدما حاول مواطن مسن اللحاق بأحد القطارات عقب تحركه من المحطة، إلا أن اختلال توازنه عرض حياته للخطر.

ماذا حدث؟

وبحسب الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجدتماعي فيسبوك، كان المواطن المسن يحاول الصعود إلى القطار بعد بدء تحركه، قبل أن يفقد توازنه ويسقط في موقف بالغ الخطورة، وسط حالة من التوتر والخوف لدى المتواجدين بالمحطة.

وفي اللحظات الحاسمة، تدخل محمد السيد جلال، ناظر محطة قطار طهطا، برفقة أحد المواطنين المتواجدين بالمكان، وتمكنا من سرعة التعامل مع الموقف وإنقاذ الرجل قبل أن يتعرض لأذى بالغ، في صورة عكست أهمية سرعة الاستجابة والانتباه إلى حركة الركاب داخل المحطات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، مشيدين بالموقف الذي وصفوه بأنه نموذج حقيقي للشهامة والجدعنة، خاصة أن إنقاذ المواطن جاء في توقيت بالغ الحساسية، وفي موقف لم يكن يحتمل التأخير أو التردد.

وأعرب المتابعون عن تقديرهم لناظر المحطة، محمد السيد جلال، وللمواطن الذي شاركه عملية الإنقاذ، مطالبين بتكريمهما تقديرًا لموقفهما الإنساني وشجاعتهما وسرعة تدخلهما، لاسيما أن المواطن الآخر لم تُعرف هويته حتى الآن.

وتعيد الواقعة التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة داخل محطات السكك الحديدية، وعدم محاولة اللحاق بالقطارات بعد بدء تحركها، حفاظًا على أرواح الركاب وتجنبًا لوقوع حوادث قد تكون عواقبها مأساوية.