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أخبار العالم

توقعات بهطول أمطار رعدية.. تعرف على حالة طقس الجمعة في السعودية

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
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القسم الخارجي
أفاد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الجمعة، بأن سماء المملكة ستكون غائمة جزئيًا، مع احتمالية هطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال وشرق المملكة، وفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزئين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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