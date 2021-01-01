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ديني

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من بورسعيد بحضور المحافظ والوزير

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:49 ص
شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة من بورسعيد بحضور المحافظة والوزير
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محمد شحتة
تنقل الفضائية المصرية الأولى، شعائر خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الشاطئ بمحافظة بورسعيد.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ في شارع طرح البحر، والتي ستنقل على الهواء مباشرة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويأتي موضوع الخطبة تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم  بعنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.   

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